ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 15 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 4100 جنيه، مقارنة بـ4085 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 3514 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4685 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيها ليصل إلى 32800 جنيها، مقابل 32680 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار الأمريكي، إذ يترقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد التوتر العالمي، وفقا لـ «رويترز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2899.73 دولار للأوقية، بعد أن سجل ارتفاعا قياسيا إلى 2942.70 دولار للأوقية في 11 فبراير، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2912.50 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، ويجعل تراجع الدولار الذهب أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، إن ضعف الدولار والضبابية بشأن كيفية تعامل ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين في تطبيق سياسته الخاصة بالتعريفات التجارية يدعمان الذهب.

ويوم الجمعة الماضي، واصل ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية، قائلا إن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان.

في هذه الأثناء، من المقرر أن يبدأ كبار المسؤولين في إدارة ترامب محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد ، إنه إذا أدت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، فإن الطلب على شراء الملاذ الآمن قد يتضاءل، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الذهب لبعض زخمه.

وأضاف لكن مع الحديث المستمر عن الرسوم الجمركية والتضخم الذي يثير قلق المستثمرين، فإن الذهب قد يرتفع حتى لو تراجعت تدفقات الملاذ الآمن".

وينظر للذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 32.41 دولار للأوقية بعد بلوغها أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر 2024، وزاد البلاتين 0.8% إلى 986.85 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 2% إلى 980.70 دولار للأوقية.