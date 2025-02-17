وكيل تعليم قنا يناقش تطبيق التحول الرقمي وتطوير العملية التعليمية

ترأس هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعا اليوم الإثنين؛ لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها تطبيق التحول الرقمي لضمان سير العملية التعليمية بفعالية.

وناقش الاجتماع سبل ميكنة الخدمات الإدارية والمالية والقانونية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع العاملين، بهدف تسهيل تقديم الخدمات وتقليل الوقت والجهد، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد "عنتر"، في بيان اليوم الإثنين، أن الوزارة تسعى إلى تطوير البنية التحتية المعلوماتية في المديرية والإدارات التعليمية، مما يسهم في تحسين سرعة إنجاز الأعمال اليومية، وانعكاس ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمعلمين والطلاب.

وشدد على ضرورة تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس، وأهمية التزام الطلاب بالطابور المدرسي وأداء تحية العلم لتعزيز قيم الولاء والانتماء.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ تعليمات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالتقييمات الأسبوعية، والاستعداد لامتحانات شهر فبراير، وتفعيل البرامج العلاجية للطلاب في القراءة والكتابة والحساب.