وزير الخارجية الإيراني: نبحث مع لبنان التوصل لحل أزمة منع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن هناك مباحثات مستمرة مع لبنان بشأن أزمة الطائرات الإيرانية التي منع مطار بيروت مؤخراً هبوطها فيه.

وأكد بقائي، في المؤتمر الصحفي الإسبوعي، "لا ينبغي السماح للأطراف الثالثة بالتأثير على العلاقات بين إيران ولبنان"، في إشارة إلى إسرائيل، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وأوضح بقائي، "فيما يتعلق بمنع لبنان دخول الطائرات المدنية الإيرانية إلى مطار بيروت، جرت مباحثات إيجابية بين مع وزير الخارجية اللبناني، حيث تم التأكيد على أن إيران ولبنان، بالنظر إلى تاريخ علاقاتهما والمصالح المشتركة بينهما، يجب أن يتخذا أفضل قرار في هذا الشأن، وألا يسمحا للأطراف الثالثة، التي لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى خير ومصلحة أي من الشعبين أو المنطقة بأكملها، بالتأثير على العلاقات الثنائية".

وكان رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية حسين بور فرزانه، قد أعلن أمس أنه "تم إلغاء جميع الرحلات إلى لبنان، حتى بعد غد الثلاثاء كحد أدنى".

وتابع: "في ضوء ما دار خطياً بين منظمة الطيران المدني الإيرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منا تعليق الرحلات الإيرانية المتجهة إلى هذا البلد حتى بعد غد الثلاثاء"، وأكد أن منظمة الطيران المدني الإيرانية ستتابع هذا الأمر يومياً، مردفاً: "أننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعاً".

وتدخل حزب الله في الأزمة مطالباً الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب، حيث شوهد قرب المطار أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.

في سياق آخر قال بقائي، إن طهران تدافع عن برنامجها النووي ولن تسمح بأي تهاون في هذا الصدد، وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تعهد إسرائيل والولايات المتحدة بالتصدي لطموحات إيران النووية.



وندّد بقائي بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي دعا بلاده إلى "إنهاء المهمة" ضد إيران خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وقال بقائي: "تهديد الآخرين يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" مضيفاً أن إسرائيل "لا يمكنها فعل شيء" حيال إيران.