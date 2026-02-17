جيسوس يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام أركاداج

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن موقف النجم كريستيانو رونالدو من المشاركة في مواجهة الفريق المرتقبة أمام أركاداج ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع أركاداج، غدًا الأربعاء، في إياب دور الـ16 من البطولة القارية، بعدما حقق الفريق السعودي الفوز في مباراة الذهاب.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء إن وضع رونالدو يختلف عن بقية اللاعبين من حيث العمر والمجهود البدني، مشيرًا إلى أن اللاعب بذل طاقة كبيرة في المباريات الأخيرة، وسيتم حسم قرار مشاركته عقب المران الختامي.

وأضاف المدرب البرتغالي أن الفوز في لقاء الذهاب لا يعني حسم التأهل، مؤكدًا أن المنافس سيقاتل بقوة، بينما يسعى النصر لمواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب البطولة.