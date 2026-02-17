كندا تعلن استراتيجية دفاعية لـ10 سنوات لتعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على واشنطن

تكشف الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجية دفاعية جديدة تمتد لـ10 سنوات، تستهدف تقليص الاعتماد على المعدات العسكرية الأمريكية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، مع توقعات بتوفير نحو 125 ألف فرصة عمل في القطاع.

وذكر راديو كندا، أن أوتاوا تعتزم خفض اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة، حيث تمثل المعدات الأمريكية حاليًا نحو 75% من مشتريات القوات المسلحة الكندية.

وتأتي الخطة في إطار التزامات كندا داخل حلف شمال الأطلنطي، إذ تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي تدريجيًا ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تبلغه منذ الحرب الكورية، مع تخصيص 70% من التمويل للشركات الكندية.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة إيرادات شركات الدفاع المحلية بنسبة 240%، ورفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.1 مليار دولار كندي سنويًا، في وقت لا تتجاوز فيه مساهمة القطاع حاليًا 1% من الناتج المحلي، ويضم نحو 600 شركة توظف 81 ألف شخص. كما تخطط الحكومة لزيادة الاستثمارات العامة في أبحاث الدفاع بنسبة 85%.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر العلاقات مع واشنطن منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرضه رسومًا جمركية على كندا، إلى جانب تصريحاته بشأن احتمال انضمامها كولاية أمريكية.

وفيما تؤكد الاستراتيجية الحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، تعتزم حكومة رئيس الوزراء مارك كارني مراجعة عقد أُبرم عام 2023 لشراء ما يصل إلى 88 مقاتلة من طراز "إف-35"، مع بحث بدائل محتملة، بينها طائرات "جريبن" التي تنتجها شركة "ساب" السويدية بالشراكة مع “بومباردييه” الكندية، مع إمكانية نقل التكنولوجيا والتصنيع داخل كندا.

كما تخطط أوتاوا لشراء 12 غواصة قادرة على العمل في القطب الشمالي، وتدرس عروضًا من شركات ألمانية وكورية جنوبية، في إطار توجه لتنويع مصادر التسليح. كذلك تسعى كندا لتعزيز حضور شركاتها الدفاعية في الأسواق الأوروبية، بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل مشاركتها في برنامج "SAFE" الدفاعي، البالغة قيمته 150 مليار يورو.

وتعكس الاستراتيجية توجهًا نحو تعزيز "الاستقلال الاستراتيجي" لكندا في ظل تحولات النظام الدولي.

