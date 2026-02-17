محافظ الأقصر يفتتح 9 محطات صرف صحي بإسنا ضمن حياة كريمة

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم، 9 محطات رفع صرف صحي بمركز ومدينة إسنا، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتي يجري تنفيذها بقرى مركزي إسنا وأرمنت، وسط حضور قيادات تنفيذية وشعبية.

واستهل المحافظ جولته بافتتاح محطة رفع صرف صحي قرية الدير، بتكلفة إجمالية بلغت 309 ملايين جنيه، وتخدم أكثر من 61 ألف نسمة، إلى جانب افتتاح منظومة الصرف الصحي بقرية الكلابية عبر الفيديو كونفرانس بتكلفة 68 مليون جنيه. كما شملت الافتتاحات محطات رفع بقرى زرنيخ (74 مليون جنيه)، والحلة (96 مليون جنيه)، والحليلة (145 مليون جنيه)، والحميدات (158 مليون جنيه)، والهنادي (42 مليون جنيه)، بإجمالي خدمات تستهدف عشرات الآلاف من المواطنين، من خلال شبكات انحدار وخطوط طرد بأطوال متنوعة.

وأكد محافظ الأقصر أن مشروعات الصرف الصحي الجديدة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي إسنا، وتعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة في قرى الصعيد، مشيراً إلى استمرار العمل لاستكمال باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق التنمية الشاملة ويرتقي بالبنية التحتية بالمحافظة.