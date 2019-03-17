هاموند يدعو النواب المحافظين لدعم اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

كثف وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، الضغوط على النواب المحافظين بمجلس العموم المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست) بعدما حذر من أنهم سيتسببون في تأجيل طويل للخروج ما لم يساندوا الاتفاق المقترح من جانب رئيسة الوزراء تيريزا ماي عندما يتم طرحه مجددا على البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن هاموند قوله إن عددا متزايدا من المحافظين يدعمون الآن اتفاق رئيسة الوزراء، وأنه سيتم طرح الاتفاق لتصويت آخر في مجلس العموم هذا الأسبوع فقط إذا كانت الحكومة واثقة من تحقيق الفوز.

وقال هاموند إن الاتفاق مني بهزيمة للمرة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن عملية إقناع المعارضين من أجل تغيير تصويتهم "جارية".

وقال هاموند في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "ما حدث منذ يوم الثلاثاء الماضي هو أن عددا كبيرا من الزملاء قد غيروا وجهة نظرهم بشأن ذلك، وقرروا أن البدائل غير مستساغة لهم لدرجة أنهم، بدأوا يرون أن صفقة رئيسة الوزراء هي أفضل طريقة لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه "من المهم تماما أن نفعل ذلك الأسبوع المقبل".

وقال إن التصويت يعد الفرصة الأخيرة لإتمام الاتفاق بدون تمديد طويل.

وخلصت ماي بالفعل إلى أن موعد الخروج المقترح وهو التاسع والعشرين من آذار/ مارس الجاري سيتم ترحيله محذرة ،من أن التأجيل قد يكون أطول بكثير إذا ما رفض البرلمان دعم اتفاقها قبل اجتماع يوم الخميس المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن ذلك أن يعني أن البريطانيين سيخوضون انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/ مايو المقبل.