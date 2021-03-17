تراجع الصادرات اليابانية لأول مرة في ثلاثة أشهر

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 5ر4% على أساس سنوي إلى 04ر6 تريليون ين (4ر55 مليار دولار) في فبراير، في أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر، وسط انخفاض حاد في الشحنات إلى الولايات المتحدة كأحد الأسباب.

وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14% إلى 09ر1 تريليون ين في تراجع للشهر الرابع على التوالي، وفقا لتقرير أولي صادر عن وزارة المالية.

وقالت الوزارة إن الشحنات إلى الصين ، أكبر شريك تجاري لليابان، قفزت بنسبة 4ر3% عن العام السابق إلى 17ر1 تريليون ين، في ارتفاع للشهر الثامن على التوالي، في حين زادت الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من الضعف إلى 4ر1 تريليون ين.

كما أظهر التقرير أن الواردات الإجمالية لليابان قفزت بنسبة 8ر11% إلى 8ر5 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4ر217 مليار ين.