بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تطعيم الأشخاص بها في المكسيك حتى اليوم الأربعاء أربعة ملايين و400 ألف جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 222ألفا و 140 حالة في اليوم الواحد . وعلى أساس هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عامين وأربعة أشهر لتطعيم 75 فى المئة من إجمالي السكان .

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في المكسيك قبل نحو 12 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك مليونين و170 ألفا، والوفيات 195 ألفا و119. ومضى عام واحد وأسبوعان على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرية تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه كل دولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.