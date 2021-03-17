كازاخستان تسجل 1082 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كازاخستان ألفا و82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 226 ألفا و767 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 703 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 208 آلاف و74 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 19 ألفًا و632 شخصًا، منهم 4555 يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومن بينهم كذلك 237 مريضًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس، أشارت الصحة الكازاخية إلى أن 76 ألفًا و188 شخصًا في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا تلقوا التطعيمات حتى يوم أمس، لافتة إلى أن البلاد سوف تتلقى بحلول نهاية مارس الجاري حوالي 180 ألف جرعة تطعيم إضافي.