ما مميزات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي؟ مساعد وزيرة التضامن يجيب

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، إن الجلسة الحوارية مع الجمعيات الأهلية جاءت بهدف استعراض أهم مميزات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأضاف عبدالموجود، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن اللائحة تضم العديد من المميزات المتعلقة بمنح الكثير من الإعفاءات لمؤسسات العمل الأهلي فيما يخص إعفاءات ضريبية وجمركية، بخلاف معاملة المقرات التابعة للجمعيات كاستهلاك منزلي في استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وذكر أن اللائحة نظمت مواد خاصة بالحوكمة والشفافية لأول مرة، تضمن إنشاء قاعدة، وبرنامج إلكتروني للوزارة يشمل كل تدخلات الجمعيات والأنشطة التي تقوم بها وميزانياتها بهدف إبراز دور المجتمع الأهلي.

وأوضح أن اللائحة نظمت توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، من خلال إجراءات إلكترونية وورقية تقدم للجهة الإدارية، مضيفًا أن هناك أكثر من 250 ألف جمعية يجب أن توفق أوضاعها خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، إطلاق المنصة الالكترونية للجمعيات الأهلية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت القباج، في مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية مع مؤسسات المجتمع الأهلي، والتي شارك فيها 77 جمعية أهلية، تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، إن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة لتجهيز المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.