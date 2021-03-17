محافظ شمال سيناء: نخطط لإنشاء سوق أسماك متطور بالعريش

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن العام المقبل سيشهد بداية إنشاء سوق مطور لتجارة الأسماك.



وأضاف شوشة أن إنشاء سوق نطور لتجارة الأسماك سواء بالجملة والتجزئة، يعني تطهير منطقة وسط العريش من مخلفات سوق الأسماك الحالي، وسيصاحب إنشاء السوق الجديد عمل مطاعم للوجبات البحرية على أعلى مستوى، خاصة وأن شمال سيناء تمتاز بوجود مصادر سمكية ذات جودة كبيرة ومنها أسماك بحيرة البردويل.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ شمال سيناء لسوق تجارة الجملة الجديد الواقع غرب مدينة العريش، تمهيدًا لافتتاحه في عيد المحافظة القومي في ٢٥ أبريل المقبل.