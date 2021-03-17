 محافظ شمال سيناء: نخطط لإنشاء سوق أسماك متطور بالعريش - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مارس 2021 8:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

محافظ شمال سيناء: نخطط لإنشاء سوق أسماك متطور بالعريش

محافظ شمال سيناء - ارشيفية
محافظ شمال سيناء - ارشيفية
مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 8:21 م
قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن العام المقبل سيشهد بداية إنشاء سوق مطور لتجارة الأسماك.

وأضاف شوشة أن إنشاء سوق نطور لتجارة الأسماك سواء بالجملة والتجزئة، يعني تطهير منطقة وسط العريش من مخلفات سوق الأسماك الحالي، وسيصاحب إنشاء السوق الجديد عمل مطاعم للوجبات البحرية على أعلى مستوى، خاصة وأن شمال سيناء تمتاز بوجود مصادر سمكية ذات جودة كبيرة ومنها أسماك بحيرة البردويل.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ شمال سيناء لسوق تجارة الجملة الجديد الواقع غرب مدينة العريش، تمهيدًا لافتتاحه في عيد المحافظة القومي في ٢٥ أبريل المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك