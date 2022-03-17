الغاز الروسي لأوروبا: تراجع الإمدادات عبر نورد ستريم واستقرارها عبر أوكرانيا

تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أكبر خط من الأنابيب في روسيا بنسبة 15% صباح اليوم الخميس، مقابل مستويات ما بعد ظهر أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم شركة جازبروم الروسية القول إنه يتم تلبية جميع الطلبات بموجب عقود التوريد، رافضا الخوض في تفاصيل الضخ عبر "نورد ستريم".

ونقلت الوكالة عن بيانات تشغيل الخط أن الإمدادات عبره إلى ألمانيا جاءت عند نحو 62 جيجاوات ساعة كل ساعة عند السادسة صباحا بتوقيت برلين، مقابل نحو 73 بعد ظهر أمس.

وقبل الخفض، ظل الخط الممتد مباشرة من روسيا تحت بحر البلطيق ينقل إمدادات الغاز بما يقترب من طاقته القصوى منذ بداية العام.

يأتي هذا بينما يظل الضخ من روسيا إلى ألمانيا عبر خط "يامال-يوروب" متوقفا لليوم الثاني، ويتم خلاله ضخ الغاز بشكل عكسي.

وفيما يتعلق بالطلب على الغاز المار عبر أوكرانيا، فقد بلغ نحو 95 مليون متر مكعب لليوم الخميس، وهو نفس الرقم ليوم أمس.

جدير بالذكر أن هذه الكمية تقل كثيرا عن مستوى الـ7ر109 مليون متر مكعب في اليوم الذي يمكن أن تضخه جازبروم عبر أوكرانيا.