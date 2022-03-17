نشرت وزارة الدفاع الروسية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لحطام إحدى الطائرات المسيرة من طراز «بيرقدار» التي أسقطتها القوات الروسية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، ومقطع فيديو لعملياتها العسكرية فيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم توجيه ضربة عالية الدقة استهدفت مستودعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة ريفني شمال غرب أوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الخميس.

وجاء في بيان الوزارة: «دمرت طائرة هجومية من طراز Su-25تابعة للقوات الجوية الروسية مستودعات بأسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية ليلا».

ولفت البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت، خلال اليوم الماضي، طائرات هليكوبتر من طراز (Mi-24) و(Mi-8)، بالإضافة إلى 12 مسيرة بينها 3 مسيرات طراز بيرقدار، كما تم تدمير11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بما في ذلك منظومة صواريخ (s 300).

وأضاف البيان أنه منذ بدء العملية تم تدمير 181 طائرة ومروحيات أوكرانية، 172 مسيرة، و170 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، و1379 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، و133 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و514 مدفعية، بالإضافة إلى 1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.