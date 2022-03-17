وزير الخارجية الإماراتي: مستعدون لدعم كل الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تناولت أبرز القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن بلاده تثمن علاقتها مع روسيا الاتحادية، والتي تكللت بالتعاون الوثيق في كل الأصعدة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، صباح الخميس، إلى أولوية تعزيز التعاون المشترك مع روسيا، خلال العقود المقبلة، وفي مختلف المجالات التي تخدم مصالح العلاقات الثنائية.

وذكر أن الجانبين تناولا النزاع في أوكرانيا ومساعي التسوية السياسية، معربًا عن تقدير بلاده لكل جهود الوساطة المبذولة؛ لتقريب وجهات النظر، وتحقيق الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المباحثات تضمنت السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين دون عوائق، مؤكدًا ثقة الإمارات على قدرة الأطراف في تغليب الحل السياسي والبنّاء للأزمة، القائم على المشاورات بين الأطراف.

وأكد استعداد بلاده لدعم كل الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتعاون مع الأطراف بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية استقرار أسواق الطاقة والغذاء للاقتصاد العالمي.

وذكر أن تأمين سلاسل الإمداد أمر ضروري للعديد من الدول في المنطقة العربية وخارجها، والتي تعتمد على استيراد الحبوب وغيرها من المواد الأساسية، مختتمًا أن الإمارات كشريك دولي فاعل في التعامل مع الجهات الإقليمية والدولية، تبحث مع روسيا الحلول المناسبة؛ لحل القضايا بشكل يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.