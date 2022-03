وزير خارجية تركيا: مستمرون في جهودنا لوقف حرب روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه التقى بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في مدينة لفيف الأوكرانية، بعد آخر لقاء مباشر جمعهما، الأسبوع الماضي، في مدينة أنطاليا التركية.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أنه عبّر خلال اللقاء عن دعم تركيا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل جهودها لإنهاء الحرب، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في سبيل خفض التوتر القائم في أوكرانيا، وفتح مجال أمام الجهود الدبلوماسية.

ويعول الجانب التركي على هذه الجولة من المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتثبيت هدنة إنسانية، وإدخال مساعدات إلى المناطق التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة، فضلًا عن إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.

