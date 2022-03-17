ضبط 2 طن تقاوى أرز مغشوش و800 كيلو سكر مجهول المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملاتها على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة وتمكنت من ضبط ٢ طن تقاوى أرز مغشوشه و٨٠٠ كجم سكر مجهول المصدر.

كما تمكنت من ضبط ٣٠٠ زجاجة زيت طعام تموينى بمدينة النوبارية تم تجميعه للبيع بالسوق السوداء رغم حظر تداولة خارج البطاقات التموينيّة كما تمكنت إدارة تموين مركز دمنهور بالتنسيق مع مديرية الزراعة من ضبط ٨٠ شيكارة تقاوى أرز شعير مغشوش وغير صالحة كتقاوى لعدم اعتمادها وفحصها من الإدارة العامة لفحص وإعتماد التقاوى بوزارة الزراعة.

وفي مركز إدكو تم ضبط ٣١ عبوة مبيدات و١٥ زجاجة مياة غازيه منتهية الصلاحية وكذا ٨٠٠ كجم سكر مجهول المصدر.

وفي الرحمانية تم ضبط ٣٠ عبوة كيك منتهية الصلاحية بالإضافة الى تحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضرين استخدام أكياس سوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.