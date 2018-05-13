إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالشرقية

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أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي على الطريق الإقليمي بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي بالطريق الإقليمي عند كمين الروبيكي تجاه السويس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، تم الدفع بـ4 سيارات من مرفق الإسعاف، 3 من الشرقية وأخرى من السويس.

تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وبقية المصابين إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.