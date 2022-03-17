وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان

زارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان؛ة للقاء عدد من رجال الصناعة والمستثمرين في المدينة.

جاء ذلك لعرض المشكلات وبحث المعوقات التي تواجه الصناعه والوصول إلى حلول مناسبة لزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد.

حضر اللقاء والزيارة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمحاسب أيمن رضا عبدالله، الأمين العام للجمعية.

وخلال حديثها مع المستثمرين، أكدت وزيرة التجارة والصناعة على أن الوزارة جادة في دعم ومساندة المستثمرين ورجال الصناعة وتحفيز أنشطتهم الصناعية والتجارية لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد المصري.

وذكرت أن القرارات الأخيرة التي صدرت بشأن منع تصدير عدد من السلع لفترة مُحددة جائت بالتنسيق مع وزارة التموين وتنفيذًا لخطة الدولة لأجل توفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية؛ نظرًا لما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات.

وأشادت وزيرة التجارة والصناعة بدور رجال الصناعة والمستثمرين خلال تعرض البلاد لأزمة جائحة كورونا وتوفير أوجه الرعاية والحماية لعمال المصانع لضمان دوران عجلة الإنتاج.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مدينة العاشر من رمضان تُعد أكبر قلعة صناعية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى جاهدةً لتهيئة الأجواء وتشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وللحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، وسط وعود من جانب نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بدراسة كافة المشكلات المعروضة وإيجاد الحلول اللازمة لها.