الرئيس السيسي عن إطلاق مبادرة كتف في كتف بشمال سيناء: فرق كبير بين إيد بتطبطب وإيد بتدمر

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل المشاركين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



وقال جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بستاد القاهرة، اليوم الجمعة، إن جهود التحالف تمثل مثالا فاخرا ورائعا.. شباب وشابات وأطفال".



وأشار الرئيس السيسي إلى جهود التحالف في مدينة الروضة، قائلا: "شوفوا إحنا بنعمل إيه في الروضة وغيرنا كان بيعمل إيه قبل كده.. شوفوا الفرق الكبير بين الإيد اللي بتطبطب والإيد اللي بتدمر.. فرق كبير أوي".



ويطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، احتفالية "كتف في كتف" الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني في ستاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة ٣٠٠ ألف متطوع من التحالف الوطني في كل المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.



يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هي الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطني تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف"، بمشاركة كل مؤسساته والتي تضم ٣٤ كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.



يذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تم زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا ، يأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.