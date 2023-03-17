تاس الروسية: القوات الجنوبية الروسية تتقدم نحو مارينكا في دونتسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدمت القوات الروسية الجنوبية على جبهة مارينكا في إقليم دونتسك بدعم ناري من فيلق جيش دونيتسك الأول، ودمرت ثلاثة معاقل أوكرانية، حسبما قال إيفان بيجما، المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية.

وقال بيجما لوكالة تاس الروسية اليوم الجمعة: "وحدات المدفعية التابعة لفيلق جيش دونيتسك الأول دمرت ثلاثة معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام قاذفات صواريخ متعددة لضمان تقدم الوحدات الهجومية".

وقال بيجما أيضا إن "اللواء 238 من المدفعية دمر موقعا لإطلاق النار للقوات الأوكرانية بأفراد ومدفع عيار 152 ملم باستخدام مدافع عيار 152 ملم بالقرب من أفدييفكا".

وأضاف بيجما أنه خلال عملية استطلاع باستخدام مسيرة من طراز أورلان-10، تمكن رجال المدفعية الروسية من اكتشاف وتدمير مستودع ذخيرة أوكراني.