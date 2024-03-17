رئيس وزراء اليابان: إصلاح إدارة حزبي أولوية رئيسية

ذكر رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا أن إصلاح إدارة شؤون حزبه الحاكم، هو أولوية رئيسية، بعد فضيحة أموال رشوة، أدت إلى تآكل الدعم للحكومة.

وقال كيشيدا، في المؤتمر السنوي للحزب في طوكيو اليوم الأحد "بوصفي رئيسا للحزب، أود أن أقدم خالص اعتذاري لشعب اليابان"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف "مع الندم العميق، أتعهد بأني سوف أتولى زمام المبادرة، في إصلاح الحزب الديمقراطي الليبرالي، من اجل استعادة الثقة في السياسة".

وقال إنه أصدر تعليمات للأمين العام للحزب، توشيميتسو موتيجي، للتوصل إلى نتيجة حول الجزاءات الموقعة على الأعضاء المتورطين في التجاوزات المزعومة، المتعلقة بجمع التبرعات.

جدير بالذكر أن شعبية حكومة كيشيدا تراجعت إلى مستوى منخفض جديد، وهو 1ر20%، في استطلاع للرأي، أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، في وقت سابق هذا الشهر.