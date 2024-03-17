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وزير بريطاني: سوناك سيقود حزب المحافظين في الانتخابات رغم الشائعات

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 8:03 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 8:03 م

أكد وزير شئون مجلس الوزراء البريطانى مارك هاربر، وسط تقارير تتحدث عن مؤامرة للإطاحة برئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيقود حزب المحافظين في الانتخابات العامة هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أنه مع تزايد قلق عدد من أعضاء حزب المحافظين من مغبة فقدان مقاعدهم، ترددت مزاعم بأن بعض أعضاء البرلمان يبحثون استبدال سوناك رئيسة مجلس العموم بيني موردونت قبل أن تذهب الأمة إلى صناديق الاقتراع.

وردا على سؤال عما إذا كان سوناك سيظل زعيما لحزب المحافظين في الانتخابات، قال هاربر لبرنامج "صنداي مورنينج مع تريفور فيليبس" على قناة سكاي نيوز: "نعم سيفعل ذلك. سيقودنا إلى تلك الانتخابات وسيعلن بشكل واضح للغاية أننا حكومة لديها خطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن هاربر قوله: "سأدعمه طوال الطريق، وأنا واثق من أن زملائي سيفعلون ذلك".

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