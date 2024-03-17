نشرت العديد من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لوحات إعلانية ضخمة على الشوارع الرئيسية في عدد من المدن الأمريكية، تدعو لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، والمطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني، وتأكيد الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.



وانتشرت في شوارع شيكاجو، وميتشيجان، وتكساس، ونيويورك، وولايات أخرى لوحات إعلانية لتذكير الأمريكيين بضرورة الضغط على ممثليهم في الكونجرس لحث إدارة الرئيس جو بايدن، بوقف الحرب وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بأسرع وقت ممكن.



وفي السياق ذاته، تجمع المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية والنشطاء أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاجو للاحتجاج على استمرار الحرب والمجازر الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، كما خرجت مسيرة أخرى في نيويورك للاحتجاج على استمرار الدعم الأمريكي العسكري لجيش الاحتلال، والوعود بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية.