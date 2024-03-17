وفد منظمة الصحة العالمية يتفقد مسارات إغاثة غزة بشمال سيناء

ثمنت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، استجابة الحكومة المصرية للأزمة في غزة، مشيرة إلى قيام منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم والمساعدة لسكان غزة، علاوة على ذلك تعتزم المنظمة تقديم المساعدة للمجتمع المضيف في سيناء.

وأشارت إلى أهمية الجهود الدبلوماسية والتعاونية في تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة، مع التأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بتوفير الدعم والمساعدات الأساسية للسكان المتضررين.

جاء ذلك بعد قيام اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، باستقبال وفد من منظمه الصحه العالميه برئاسه الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أثناء وصولها إلى مدينة العريش على متن طائره خاصة هبطت في مطار العريش الدولي، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكه وكيل وزاره الصحة بالمحافظة، وممثلي الهلال الأحمر المصري.

واستعرض الغندور الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وارسالها الى قطاع غزة، فضلا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصريه.

ويقوم وفد الصحة العالمية بزيارة مركز الخدمات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري والمنظمة في حي السبيل، وزيارة معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.