سلاح الجو الألماني يعلن القيام بثاني عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

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قام سلاح الجو الألماني، اليوم الأحد، بثاني عملية إنزال للمواد الغذائية في قطاع غزة الفلسطيني.

ووفقا لبيانات عسكرية، تم إسقاط 4ر4 طن من المواد على أربعة منصات تحميل (باليتات) عن طريق المظلات.

وكانت دول أخرى شاركت بطائرات نقل في هذه العملية.

وللمشاركة في عملية توصيل المساعدات، كان الجيش الألماني قام بنقل طائرتين طراز سي-130 هركيوليز متمركزتين في فرنسا إلى الأردن حيث تنطلق من هناك رحلات إنزال المساعدات في قطاع غزة.

يشار إلى أن سكان القطاع الساحلي المحاصر يعانون وضعا كارثيا في الوقت الراهن حيث يعاني السكان من نقص في كل شيء وليس في الغذاء وحسب بل يعانون أيضا من نقص الملاجئ والرعاية الطبية والمرافق الصحية.

وكان سلاح الجو الألماني بدأ مهمته الخاصة بإنزال مساعدات على قطاع غزة أمس السبت حيث تم إنزال أول شحنة على شمال القطاع، وتحتوي الشحنة على مواد من بينها أرز ودقيق.

وكتب سلاح الجو الألماني على منصة إكس أمس السبت: "تم توصيل منصات التحميل الأربع (باليتات) بدقة من ارتفاع يبلغ نحو 1000 متر"، موضحا أنه تم إنزال أربعة أطنان من المواد الغذائية.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعطى الضوء الأخضر لبدء هذه العملية يوم الأربعاء الماضي.