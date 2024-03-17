إيقاف محمود البنا ومحمد الحنفي بسبب مباراة الأهلي والبنك

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، على إيقاف الثنائي محمود البنا حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأخيرة، ومحمد الحنفي حكم الفيديو.

كشف مصدر لـ «الشروق» عن مناقشة لجنة الحكام موقف الثنائي البنا والحنفي وقررت إيقاف البنا ٣ أسابيع بعد استئناف الدوري، وإيقاف الحنفي لأجل غير مسمى.

وجاءت العقوبة أقوى على الحكم محمد الحنفي لأنه لم يتبع الإجراءات بشكل صحيح في لعبة لمسة اليد على أيمن أشرف، حيث لم يوضح وجود تسلل من عدمه ولم يستدع نظيره محمود البنا لمشاهدة لمسة اليد.

وكانت مباراة الأهلي والبنك الأهلي قد شهدت وجود ركلة جزاء لصالح الأهلي لكن الحكم لم يحتسبها ولم يستدعه الفار لمراجعة اللعبة، وهو ما أثر بقوة على نتيجة اللقاء الذي انتهى لصالح البنك الأهلي بنتيجة 4-3.