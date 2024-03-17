إبراهيم المعلم: إقبال الشباب على القراءة ظاهرة مفرحة ومشجعة

أكد المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ظاهرة صحية مفرحة، وأكبر الأحداث الثقافية والجماهيرية في العالم العربي، لافتا أن المعرض يستقطب أكثر من 100 ألف زائر وهو عدد يفوق سعة أي استاد كرة قدم في مصر.
وقال خلال لقائه بالإعلامي حسام السكري، في برنامج صالون السكري، المذاع عبر موقع يوتيوب ومجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، إن المعرض حقق نجاحًا منقطع النظير مطلع العام في ضوء الإقبال الكبير من الشباب.
وأضاف أن المعرض يتميز بتنوعه الكبير حيث يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من الأطفال إلى الكبار بل وفي مختلف المجالات، معتبرًا أن إقبال الشباب على القراءة خلال السنوات الأخيرة ظاهرة مفرحة ومشجعة تدعو إلى الأمل.
وذكر أن حوالي 80% من رواد المعرض من فئة الشباب، لافتا إلى تخوف دور النشر من تراجع الإقبال هذا العام؛ نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن حضور الشباب فاق جميع التوقعات.
وأشاد المهندس إبراهيم المعلم، بظاهرة انتشار نوادي الكتب على وسائل التواصل الاجتماعي والتي ساهمت بشكل ملحوظ في التشجع على القراءة.
وذكر أن دار الشروق واجهت انتقادات في بداية تنظيمها لحفلات توقيع وإصدار الكتب حيث اعتبرها الكثير دخولًا للعادات الغربية التجارية المهينة، متسائلا: «هل هناك أعظم من أن يقابل المؤلف القارئ؟».
ولفت المهندس إبراهيم المعلم، النظر إلى زيادة إقبال الجمهور على هذه الحفلات مع مرور الوقت، حيث وصل عدد الحضور في أحدها إلى 1200 قارئ، مشيرا إلى اضطرار دار الشروق حينها لنقل حفل التوقيع إلى ساقية الصاوي بسبب كثافة الحضور.
وأوضح أن حجم استهلاك الكتاب في العالم العربي على صعيد القراءة لا يتجاوز 6%، بينما لا تتجاوز نسبة الإنتاج 1%.