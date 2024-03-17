إبراهيم المعلم: إقبال الشباب على القراءة ظاهرة مفرحة ومشجعة

أكد المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ظاهرة صحية ‏مفرحة، وأكبر الأحداث الثقافية والجماهيرية في العالم العربي، لافتا أن المعرض يستقطب أكثر من 100 ألف زائر ‏وهو عدد يفوق سعة أي استاد كرة قدم في مصر‎.‎

وقال خلال لقائه بالإعلامي حسام السكري، في برنامج صالون السكري، المذاع عبر موقع يوتيوب ‏ومجموعة ‏من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، إن المعرض حقق نجاحًا منقطع النظير مطلع العام في ضوء الإقبال ‏الكبير من الشباب‎.‎

وأضاف أن المعرض يتميز بتنوعه الكبير حيث يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من الأطفال إلى الكبار بل وفي ‏مختلف المجالات، معتبرًا أن إقبال الشباب على القراءة خلال السنوات الأخيرة ظاهرة مفرحة ومشجعة تدعو إلى ‏الأمل‎.‎

وذكر أن حوالي 80% من رواد المعرض من فئة الشباب، لافتا إلى تخوف دور النشر من تراجع الإقبال هذا العام؛ ‏نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن حضور الشباب فاق جميع التوقعات.

وأشاد المهندس إبراهيم المعلم، بظاهرة انتشار نوادي الكتب على وسائل التواصل الاجتماعي والتي ساهمت بشكل ‏ملحوظ في التشجع على القراءة. ‏

وذكر أن دار الشروق واجهت انتقادات في بداية تنظيمها لحفلات توقيع وإصدار الكتب حيث اعتبرها الكثير دخولًا ‏للعادات الغربية التجارية المهينة، متسائلا: «هل هناك أعظم من أن يقابل المؤلف القارئ؟».‏

ولفت المهندس إبراهيم المعلم، النظر إلى زيادة إقبال الجمهور على هذه الحفلات مع مرور الوقت، حيث وصل ‏عدد الحضور في أحدها إلى 1200 قارئ، مشيرا إلى اضطرار دار الشروق حينها لنقل حفل التوقيع إلى ساقية ‏الصاوي بسبب كثافة الحضور‎.‎

وأوضح أن حجم استهلاك الكتاب في العالم العربي على صعيد القراءة لا يتجاوز 6%، بينما لا تتجاوز نسبة الإنتاج ‏‏1%.‏