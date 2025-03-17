انطلاق اجتماع غير رسمي حول قبرص في جنيف

انطلق الاجتماع غير الرسمي الموسع حول قبرص بحفل عشاء أقامه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لرؤساء الوفود بمدينة جنيف السويسرية.



ويشارك في الاجتماع غير الرسمي تحت رعاية جتيريش، ممثلين عن الجانبين القبرصيين التركي والرومي، بالإضافة إلى الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا.



وحضر العشاء الذي أقامه جوتيريش في أحد الفنادق رئيس جمهورية شمال قبرص أرسين تتار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وزعيم الإدارة القبرصية الرومية نيكوس خريستودوليديس، ووزير خارجية اليوناني يورجو جيرابتريتيس، ووزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن دوتي والوفود المرافقة لهم، بحسب وكالة الاناضول التركية.

ومن المقرر أن يتواصل الاجتماع الثلاثاء لتبادل وجهات النظر بشأن تحديد مسار للمضي قدما في الشأن القبرصي.

ومن المرتقب أن يلتقي جوتيريش مع الوفود بشكل منفصل صباح الثلاثاء في اليوم الثاني من المحادثات، على أن يبدأ الاجتماع الموسع بمشاركة جميع الأطراف ظهرا بنفس اليوم وينتهي مساء.



ويشكل غياب أرضية مشتركة بين الأطراف في قبرص عقبة أمام الانتقال إلى عملية التفاوض الرسمية في محادثات قبرص.



ويدافع الجانب القبرصي التركي، خاصة مع انتخاب أرسين تتار رئيسًا لجمهورية شمال قبرص التركية في أكتوبر 2020، عن أطروحة "الحل القائم على المساواة السيادية والتعاون بين دولتين في قبرص".

وفي هذا السياق، يؤكد الجانب القبرصي التركي على ضرورة تسجيل المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي للقبارصة الأتراك من قبل المجتمع الدولي من أجل البدء بمفاوضات رسمية تمهد الطريق لحل عادل ودائم ومستدام في الجزيرة.