يواصل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس في إقامة ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان"، والذي يقام في إطار المشاركة بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفعاليات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان، والتي تقام تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

وتشهد الليلة بالحديقة الثقافية للأطفال في الثامنة مساء اليوم الاثنين، فعاليات متنوعة، ومنها ورش فنية متنوعة وألعاب تراثية يقدمها فنانو الحديقة الثقافية، وعلى المسطح الأخضر تقام ورش فنية للهيئة العامة لقصور الثقافة، ورش فنية لوزارة البيئة، ورش المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورش المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وعلى المسرح الصغير يقام حفل للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وتمثيل وغناء، وهم أحمد أشرف الطحلاوي، محمد أشرف الطحلاوي، ويدير اللقاء الكاتب عبده الزراع، وذلك بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بالمجلس، يليه حكواتي رمضان وحكايات "فانوس رمضان" مع الدكتورة حنان إسماعيل، ثم يختتم بحكايات من بلادي.

وتتضمن فعاليات المسرح الرومانى انعقاد حلقة من صالون "في محبة الوطن" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وندوة بعنوان "الفنون والتواصل" بحضور الشيخ عبدالرحمن جمعة، الكاتب محمد جمال، وتدير الصالون الباحثة ولاء محمد، بالإضافة إلى عرض اسكتش أبطال النور والظل، بطولة فريق كنزنا المسرحي، تأليف وإخراج الفنان أحمد جابر، وعرض لفرقة "أبو قير للموسيقى العربية" للهيئة العامة لقصور الثقافة، فقرات السيرك القومي، وعروض فرق قطاع الفنون الشعبية "شعبة شو عرائس".

وعلى هامش الفعاليات يقام معرض إصدارات المركز، ومعرض السفارات.

جدير بالذكر أن ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان" تستمر بالحديقة الثقافية يوميا حتى 21 رمضان.