رؤساء جامعات ومؤسسات إسرائيلية تستعد لتنظيم مظاهرات احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك

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يستعد رؤساء جامعات ومؤسسات في دولة الاحتلال للإعلان عن «إضراب شامل» يوم الأربعاء، وتنظيم مظاهرات احتجاجاً على إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس «الشاباك».

وتهدد إقالة رئيس الشاباك بـ«زلزال سياسي» ينذر بانقسام داخلي حاد في إسرائيل، وسط اتهامات خطيرة لنتنياهو بالسعي لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية على حساب الأمن، ويبدو أن إسرائيل مقبلة على مواجهة داخلية جديدة كبيرة جدا.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس جامعة تل أبيب إعلانه في رسالة للأساتذة، انضمامه للاحتجاج إذا تم التصديق على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

كما دعا رئيس جامعة تل أبيب، الهيئة الأكاديمية وكبار المسئولين بقطاع الاقتصاد للانضمام إليه، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.

وفي وقت سابق، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو بمثابة «إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة».

وفيما تواصل المعارضة والشارع التحضير لموجة احتجاجات جديدة، يستعد الائتلاف الحكومي لإقرار إقالة رئيس الشاباك في اجتماع الحكومة المرتقب يوم الأربعاء.

وفي الأيام الأخيرة احتدمت الخلافات بين نتنياهو و«الشاباك»، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023، معتبرا أنها «لا تجيب عن الأسئلة».

وفي ذلك اليوم هاجمت «حماس» 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على «جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى»، وفق الحركة.

ورغم استقالة مسئولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسئولية عن فشل 7 أكتوبر 2023، يرفض نتنياهو تحمل أي مسئولية.