 متمردو حركة إم 23 ينسحبون من محادثات سلام مقررة مع حكومة الكونغو - بوابة الشروق
الإثنين 17 مارس 2025 9:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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متمردو حركة إم 23 ينسحبون من محادثات سلام مقررة مع حكومة الكونغو

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 8:43 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 8:43 م

انسحب متمردو حركة إم 23 من محادثات سلام مقررة مع حكومة الكونغو، سبب العقوبات الدولية المفروضة على زعماء المتمردين.

وذكرت الحركة أن العقوبات الدولية على عناصرها تقوض مثل هذا الحوار.

وقال لورانس كانيوكا المتحدث باسم الحركة في بيان إن المحادثات التي كان من المقرر أن تبدأ في العاصمة الأنجولية لواندا غدا الثلاثاء "أصبحت غير عملية" بسبب العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على بعض أعضاء الحركة اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن الهجمات التي مازال الجيش الكونغولي ينفذها في منطقة الصراع تقوض أيضا المحادثات، مضيفا: "وبالتالي لا تستطيع منظمتنا مواصلة المشاركة في المحادثات".

وتسيطر الحركة المتمردة المدعومة من رواندا على مناطق رئيسية في منطقة شرق الكونغو الغنية بالثروات المعدنية.


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