علقت الفنانة شذى حسون، على أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، قائلة: «أنا بنقهر عليه؛ لأن الشعب كله مع شيرين، وهو بحسه غلبان لوحده، وإحساسي أن الاثنين مظلومين».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، أنها تحب شيرين كفنانة؛ لكنها تشعر بـ «القهر» تجاه حسام بسبب أنه «إنسان ضعيف»، مؤكدة أنها لا تستطيع رؤية أي شخص ضعيف دون أن تتعاطف معه.

وأبدت إعجابها الشديد بموهبة حسام حبيب الفنية، قائلة: «أنا بموت في أغانيه وبعشق ألحانه، هو فنان مهم وكبير ونجم لديه أغان رائعة، آخرها أغنية كذابة؛ كانت عظيمة».

وانتقدت استمرار الفنان حسام حبيب في الحديث عن تفاصيل علاقته بشيرين مقارنة بالفنان تامر حسني، ناصحة إياه بالتركيز على عمله، قائلة: «ركز في عملك وكفاية كلام عنها، أنا حقيقي انقهرت عليه؛ لكن في نفس الوقت أنا ضد إنه يتكلم عن تفاصيل كانت بينه وبينها، تامر حسني، الناس كلها احترمته وحبته؛ لأنه موقفه رجولي وصحيح».

واختتمت حديثها بالتعبير عن تفهمها لجرح حسام حبيب ورغبته في أن يصدقه الناس ويفهموه، معقبة: «ممكن حسام مجروح أكثر؛ لذلك يحتاج من الناس أن تصدقه وتفهمه».



