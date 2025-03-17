أبطال المؤسسات الرياضية العسكرية يواصلون التألق ويحصدون 22 ميدالية في بطولات دولية

يواصل أبطال المؤسسات الرياضية العسكرية تحقيق إنجازات رياضية مشرفة، حيث حصد لاعبو نادي طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية العسكرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وعدد من الاتحادات الرياضية، 22 ميدالية متنوعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد جاءت الميداليات بواقع 8 ذهبيات، 6 فضيات، و8 برونزيات، وذلك من خلال المشاركة في 13 بطولة على المستويات العربية، الإفريقية، الدولية، والعالمية.

وفي إنجاز عالمي، تصدر فريق سيف المبارزة بنادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب التصنيف العالمي لمرحلة الشباب، بعدما نجح في التتويج بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة العالم بسويسرا، ليعزز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

كما شهدت البطولات إنجازًا تاريخيًا للبطلة فريدة أبو هاشم خليل، لاعبة نادي طلائع الجيش، التي تألقت في بطولة كأس العالم للكبار للخماسي الحديث، المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث نجحت في التتويج بالميدالية الذهبية وكأس أفضل لاعبة في البطولة، التي استضافتها مصر بمشاركة 108 لاعبين ولاعبات من 24 دولة.

ولم تكتفِ اللاعبة المصرية بذلك، بل حققت رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في الخماسي الحديث للسيدات بتسجيل 1464 نقطة، متجاوزة الرقم السابق (1461 نقطة)، المسجل باسم المجرية ميشيل جولياش في أولمبياد باريس 2024، لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تحصد ذهبية كأس العالم للكبار بعمر 14 عامًا.

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن خالص تهنئتها للأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدةً استمرار دعمها الكامل لإعداد وتأهيل أجيال رياضية قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية.