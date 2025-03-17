بيونج يانج تنتقد مطالبة مجموعة السبع لها بالتخلي عن الأسلحة النووية

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انتقدت كوريا الشمالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) للديمقراطيات الغربية المتقدمة اقتصاديا بعد أن أصدرت المجموعة بيانا مشتركا يدعو بيونج يانج إلى التخلي عن الأسلحة النووية.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية المملوكة للدولة اليوم الاثنين الإعلان الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع في ختام قمة عقدت في كندا الأسبوع الماضي بأنه "استفزاز سياسي".

وطالب وزراء مجموعة السبع في البيان بيونج يانج "بالتخلي عن جميع أسلحتها النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى وكذلك برامج الصواريخ الباليستية وفقا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وبالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

وقالت وزارة الخارجية في بيونج يانج إن كوريا الشمالية "لن تتسامح أبدا مع أي تعد على سيادتها وشؤونها الداخلية".

كما اتهمت الوزارة دول مجموعة السبع بأنها "المجرمون الرئيسيون الذين يدمرون السلام والأمن العالميين والنظام الدولي لمنع الانتشار النووي"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي نشرت أسلحة نووية.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية مع قيام بيونج يانج بتوسيع نطاق تجاربها الصاروخية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مع تصعيد لهجتها ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.