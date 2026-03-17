فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز في التشكيل المتوقع أمام بتروجت

يواجه فريق بيراميدز نظيره بتروجيت في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب استاد بتروسبورت، في ربع نهائي كأس مصر 2025-2026.

واستقر كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي يخوض به المواجهة، حيث من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

وحسم بيراميدز تأهله في بطولة كأس مصر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الجونة بنتيجة 0/3، بينما تأهل بتروجيت على حساب البنك الأهلي بعد الفوز في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 بنتيجة 1/2.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد سامي، محمود مرعي، حامد حمدان

وسط الملعب: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة، ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى فتحي، زيكو، ماييلي