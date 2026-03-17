فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز في التشكيل المتوقع أمام بتروجت

الثلاثاء 17 مارس 2026 10:53 ص القاهرة
محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 10:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 10:46 ص

يواجه فريق بيراميدز نظيره بتروجيت في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب استاد بتروسبورت، في ربع نهائي كأس مصر 2025-2026.

واستقر كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي يخوض به المواجهة.

وحسم بيراميدز تأهله في بطولة كأس مصر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الجونة بنتيجة 0/3، بينما تأهل بتروجيت على حساب البنك الأهلي بعد الفوز في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 بنتيجة 1/2.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد سامي، محمود مرعي، حامد حمدان

وسط الملعب: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة، ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى فتحي، زيكو، ماييلي

 


