القاهرة تستعد لاستقبال عيد الفطر وترفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك برفع درجة الاستعداد القصوى بالأحياء والمديريات والقطاعات والإدارات المختلفة، لخلق حالة من الهدوء والاسترخاء بين المواطني بالشوارع والحدائق والمتنزهات للاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك.

• الأحياء تكثف أعمال النظافة

قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات والإدارات والقطاعات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحًا أن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعملان على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بسهولة ويسر.

وأشار المصدر لـ"الشروق"، إلى أن إلى محافظ القاهرة وجه رؤساء الأحياء بعمل ورديات على مدار 24 ساعة والتواجد بالشوارع طوال أيام العيد، قائلًا:" توجيهات مباشرة للأجهزة التنفيذية وإدارات المتغيرات المكانية بكل حى من أحياء القاهرة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد بجانب رفع السيارات المتهالكة من ميحيط المساجد".

وتابع: "المواطن يمكنه التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور"، مؤكدًا على تكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والتركيز على المحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات غير الصالحة.

وأضاف أن هناك توجيهات من محافظ القاهرة لهيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات بالشوارع وتقليل زمن التقاطر بينها أثناء العيد، لمنع التكدس والزحام، ومتابعة مواقف السيارات كالنقل العام، والسيرفيس، ومواقف الأقاليم، لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة عليهم، مؤكدا تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتتواجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها.

• الحدائق جاهزة لاستقبال روادها

أكد مصدر مسئول بإدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، أن استعدادات استقبال الأعياد بالحدائق تتضمن الصيانة والتأكد من رفع كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وإيقاف الإجازات لجميع العاملين طوال أيام العيد، مشيرًا إلى دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين بجانب الشرطة النسائية، للحفاظ على الأمن خلال احتفالات المواطنين.

وأشار المصدر خلال حديثة لـ"الشروق"، إلى التأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق، قائلًا:" يتم التنسيق مع الصحة لتوافر سيارة إسعاف على الأقل أمام كل حديقة".

وتابع: "صيانة حمامات وأعمدة الإنارة وتغطيتها جيدًا ودهان أرصفة الحدائق ورسم خطوط سير للمتوافدين ل منع الزحام ونوزع أكياس بلاستيك على المواطنين أثناء الدخول من البوابات لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء، والحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

وأكد التنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على الحدائق القريبة لنهر النيل والمراسي النيلية والتأكد من توافر كافة شروط الأمن و السلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص و الإخطار أول بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• حملات تفتيشية على الأسواق

وأكد مصدر مسئول بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لشن حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، للمرور على السلع والمنتجات المعروضة للجمهور، قائلًا:" بنلف على محل محل وسوق سوق لضبط المتلاعبين فى الأسعار والتأكد من سلامة وجودة تلك المنتجات للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح المصدر خلال حديثة لـ"الشروق"، أن الطب البيطرى يسحب عينات عشوائية ويختبرها وفى حال تواجد أية متغيرات بخواص تلك السلع أو المنتج يحرر مخالفة ضد مالك المكان وتصادر المكونات المتواجدة لعدم تداولها بين الناس للحفاظ على صحتهم، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى.

• التموين تتابع محطات الوقود والمخابز وأسعار السلع

أكد مصدر مسئول بمديرية التموين بالقاهرة، شن الحملات التموينية التفتيشية المفاجئة على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومحطات الوقود، للتأكد من توافر السلع والمنتجات وعدم احتكار التجار لأية سلعة، موضحًا أن الحملات تهدف إلى ضبط الأسعار وضبط المتلاعبين والمحتكرين للسلع داخل السوق.

وأشار الممصدر لـ"الشروق"، إلى أن المرور على المخابز ومحطات الوقود قد يكون مرتان باليوم الواحد لمتابعة عمل المخبز أو المحطة ورصد أية محاولة للتلاعب أو المخالفة، ومعرفة مدى التزام أصحابها بالتعليمات والأسعار المقررة، قائلًا:" نكثف الحملات على المطاعم ومحال الأسماك المدخنة والمملحة والأسواق حفاظا على السلامة العامة لللمواطنين".

• صحة القاهرة متأهبة لاستقبال عيد الفطر

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقاهرة، تكثيف القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة في الحدائق، المنتزهات، والميادين العامة على مستوى أحياء العاصمة خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم أية سبل للرعاية الصحية والمجانية للمواطنين أثناء فترة الاحتفالات بالعيد بالشوارع أو الحدائق والميادين.

وأفاد المصدر لـ"الشروق"، برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية لاستقبال أي حالات طارئة، لضمان قضاء أيام العيد بصحة جيدة"، قائلًا:" رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحالات تسمم أو حادث طريق أو غيرهم للتدخل السريع وتقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين".