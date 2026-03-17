الشرطة الماليزية تحقق بشأن سرقة أكثر من 30 جرة تحتوي على رفات بشرية من حديقة تذكارية

تحقق الشرطة الماليزية بشأن سرقة أكثر من 30 جرة تحتوي على رفات لأشخاص بعد حرق جثثهم، من حديقة تذكارية في مدينة نيلاي، الواقعة جنوب العاصمة كوالالمبور، الشهر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام ماليزية عن الشرطة القول، إن الجرار تمت سرقتها من مدفن جماعي، وهو موقع للدفن فوق سطح الأرض، حيث قام المشتبه به بإخراجها من أماكنها، ثم طالب بالحصول على فدية مقابل إعادتها.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به اتصل بإدارة الحديقة مستخدما رقم هاتف أجنبي، وزعم في البداية أنه عثر على الجرار.

ثم طلب لاحقا الحصول على مبلغ مالي مقابل إعادتها، دون الكشف عن المبلغ المطلوب.

وقال قائد شرطة نيلاي، جوهري يحيى، إن "الشرطة تعمل بقوة من أجل تعقب المشتبه به".

يذكر أنه قد تم فتح التحقيق في الواقعة منذ 26 فبراير الماضي، حيث تتعامل السلطات مع القضية على أنها سرقة وابتزاز وتدنيس لحرمة الموتى.



