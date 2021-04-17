الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 35 عنصرا من مسلحي الحوثيين بمحافظة تعز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 35 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال بيان للجيش: "إن قوات الجيش تمكنت من تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة، وسط انهيارات في صفوف المليشيا".

وأوضحت أن هذا التقدم جاء عقب هجوم نفذته قوات الجيش على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مقبنة، غربي المحافظة.

وأسفرت المواجهات حسبما أفاد البيان، عن مقتل وإصابة 35 عنصرا في صفوف المليشيا الإنقلابية، فضلا عن إعطاب وإحراق مدرعة.

ولم يصدر الحوثيون تعليقا حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، فيما يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز منذ أكثر من ست سنوات.