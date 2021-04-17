كولومبيا تسجل 16 ألفا و703 إصابات و365 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 16 ألفا و703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و619 ألفا و422 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 365 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 67 ألفا و564 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ مليونا و9آلاف و672 شخصا.