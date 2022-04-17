إقبال كثيف على مسابقة «رمضانا ثقافة ووعى» للأطفال والشباب يوميًا

تشهد مسابقة "رمضانا ثقافة ووعى" التي تم إطلاقها تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ،وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، في أول رمضان إقبالا كبيرا حيث يستقبل الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، آلاف الزيارات يوميا من قبل الأطفال واليافعين، للإجابة على الأسئلة المطروحة يوميًا.

وتعد المسابقة عبارة عن مجموعة من الأسئلة تقسم على مرحلتين الأولى أسئلة للمرحلة العمرية من سن 6 إلى 12 عامًا، وتدور الأسئلة عن شخصية وطنية ذات تأثير كبير في تاريخ مصر، أما أسئلة المرحلة الثانية فهي من سن 12 إلى 18 عامًا وتدور عن سلسلة كتب "ما" التي تصدرها هيئة الكتاب وتستهدف بها هذه الفئة العمرية لتعرفهم بشكل مبسط مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية والأدبية والفنية وغيرها، وتتاح جميع إصدارات سلسلة "ما" مجانا طوال فترة المسابقة، ويتم طرح سؤال المسابقة كل فجر يوم جديد على الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتم الإجابة أيضا على السؤال عن طريق الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال الضغط علي الرابط التالي :

https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

وتستمر المسابقة حتى اخر شهر رمضان المعظم وسيعلن عن الفائزين في نهاية الشهر والجائزة مكتبة من الكتب الثقافية المتنوعة ومفاجآت أخرى.