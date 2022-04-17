زيلينسكي: الوضع في ماريوبول لا يزال خطيرا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة لا يزال خطيرا جدا.

وتابع زيلينسكي في رسالته عبر الفيديو ليل السبت أن الوضع أيضا "غير إنساني بالمرة".

وأضاف الزعيم الأوكراني "هذا ما فعلته روسيا.فعلته عمدا. وتواصل عن عمد تدمير المدن. روسيا تحاول عمدا تدمير كل من يوجد في ماريوبول".

ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل حول وضع القوات الأوكرانية في المدينة. ووفقا للمعلومات الروسية، فإن جميع المقاتلين الأوكرانيين المتبقين يتحصنون الآن داخل مصانع الصلب في آزوفستال.

وقال زيلينسكي:"هناك طريقتان فقط للتأثير على هذا. إما أن يقدم الشركاء لأوكرانيا كل ما يلزم من أسلحة ثقيلة وطائرات فورا بدون مبالغة. حتى نتمكن من تقليل ضغط المحتلين على ماريوبول وفك الحصار".

"أو - خوض مسار تفاوضي، يجب أن يكون دور الشركاء فيه حاسما أيضا".