مؤيدو زعيم حزب فرنسا الأبية يمتنعون عن التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلن 37.65% من مؤيدي المرشح الفرنسي السابق للرئاسة جان لوك ميلينشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليوم الأحد، امتناعهم عن التصويت، أو إفساد بطاقات تصويتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الأحد القادم.

جاء ذلك فى بيان للحزب أعلن فيه نتائج المشاورات الرقمية التي أجريت على مدى الثلاث أيام الماضية مع نحو 31 ألفا من أنصار الحزب، حسبما أشارت صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

و أشارت لو فيجارو إلى أن نحو 33.40% من مؤيدى ميلنشون قالوا أنهم سيصوتون لصالح الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، بينما أشار نحو 28.96% إلى رغبتهم في الامتناع عن التصويت ولم يؤيد أي من المشاركين مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف والتي تواجه ماكرون للمرة الثانية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقد سجّل جان -لوك ميلينشون، الذي حصد 21.95% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أفضل أداء لليسار بدفع من ناخبين شباب متواضعي الأحوال يسعى المرشّحان للجولة الثانية إلى استقطاب أصواتهم، ولا شكّ في أن ماكرون ولوبان بحاجة حتما إلى توسيع قاعدتهما الانتخابية، لا سيما في أوساط اليساريين.

وقد استخدم المعسكران كلاهما صيغة "مد اليد" لا سيما إلى منتخبي ميلينشون، الذي من شأنه تسيير دفّة الجولة الثانية من الانتخابات، وحث هذا الأخير أنصاره مساء الأحد الماضي على عدم إعطاء أي صوت لـ لوبان، لكن من دون أن يطالبهم بالتصويت لـ ماكرون صراحة.