أوكرانيا: القصف الروسي على بروفاري تسبب في انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه

أطلقت القوات الروسية، صباح اليوم الأحد، النار على بلدية بروفاري في العاصمة الأوكرانية كييف؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياة، وألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وقال رئيس بلدية بروفاري إيجور سابوجكو -نقلا عن وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية- "إن القصف الروسي المستمر أدى إلى انقطاع في الكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي، يرجى الحفاظ على الهدوء لحين تقييم الوضع"، مضيفا "سنقوم بعمل كل ما هو ممكن لاستعادة جميع مرافق البنية التحتية الداعمة للحياة بشكل مباشر في مجتمعنا اليوم".

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا، حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.