الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بينهم فتاة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ستة مقدسيين بينهم فتاة من باب حطة، بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم: أحمد ركن، وعلي صندوقة، ومحمد عكة، ونسيم علقم، والفتاة ملك عواد، وليث اللداوية، ونقلوا جميعا الى ما يسمى «مركز القشلة» للتحقيق.



وفي السياق ذاته، فرضت قوات الاحتلال الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشابين أمير الصياد، وإياد أبو سنينة، الذي فرضت عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، ومنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.



وخلّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الإصابات في صفوف المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامه لعدة ساعات صباح اليوم الأحد، ومحاصرة المرابطين داخل المصلى القبلي.



وفي هذا السياق، أصيب ما لا يقل عن 19 مواطنا بينهم نساء، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.



وذكرت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى ومصلياته، نقلت 5 منها للمستشفى، مؤكدة منع الاحتلال لطاقمها من الدخول للمسجد.



وكانت قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة، اقتحمت صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات، لتوفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى لمناسبة ما يسمى عيد «الفصح العبري».



وأفادت وكالة الأنباء «وفا»، بأن قوات الاحتلال لاحقت النساء واحتجزتهن في منطقة صحن قبة الصخرة، والرجال في المسجد القبلي، لإفراغ ساحات الأقصى من المصلين والمرابطين، وفرضت تقييدات على دخول المواطنين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخوله.