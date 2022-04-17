عضو بالمحامين: تأجيل اعتماد اللائحة ومناقشة الدعوة لانتخابات النقيب العام لـ 8 مايو المقبل

قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين نبيل عبد السلام، إن إجتماع مجلس النقابة العامة مساء أمس، تم خلاله تأجيل اعتماد ومناقشة اللائحة الداخلية للنقابة لاجتماع آخر يوم 8 مايو المقبل، وتأجيل مناقشة الدعوة لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام لاجتماع 8 مايو المقبل.

وأضاف عبد السلام لـ"الشروق"، أن مجلس النقابة العامة وافق على قرار النقيب العام الراحل رجائي عطية بزيادة معاشات المحامين الأقل من 1000 جنيه إلى ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم الموافقة على تأبين النقيب الراحل فى موعد لم يحدد بعد.

من جهته، أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، بيانًا عقب انتهاء اجتماعه أمس السبت، قال خلاله إن النقابة فقدت علمًا من أعلام المحاماة على مر تاريخها ورمزًا منيرًا متلألًا وقيمة كبيرة وهو نقيب المحامين الفذ ورئيس اتحاد المحامين العرب محمد رجائي عطية، الذي وافته المنية في ساحة الشرف وهو يؤدي رسالته دفاعًا عن المحامين والمحاماة.

وأضاف المجلس:" في ظل الظرف الصعب فإن مجلس النقابة يؤكد للمحامين أنه سيؤدي دوره الذي أناطه القانون، ويعلن المجلس تماسكه ووحدته وأنهم جميعًا صفًا واحدًا خلف الجمعية العمومية لتحقيق كل ما هو في صالح المحامين والدفاع عن حقوقهم وأنه سيعمل على تحقيق آمالهم وطموحهم ولا يسعنا في هذا المجال إلا مناشدة الجمعية العمومية بمساندة المجلس في آداء دوره.

وأهاب المجلس بتجنب الشائعات وكل ما يحض على الفتنة والتفرق علمًا، مضيفا:" نعدكم بأن تدار النقابة بالطريقة التي حددها القانون وبشفافية تامة.