النائب أيمن أبو العلا: علينا استغلال المجال الجوي أسوة بالدول الكبرى

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن إنشاء إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، كهيئة اقتصادية مستقلة مهم جدا لتنظيم هذا المجال.

وأعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون، لاستغلال المجال الجوي أفضل استغلال.

وأشار النائب إلى أنه من الضروري أن يكون استغلال المجال الجوي أسوة بالدول الكبرى، لاسيما وأننا تأخرنا في التعامل مع هذا الملف.

وأكد أبو العلا، أن هناك حالة من التخوف في تضارب الاختصاصات بين المركز المزمع إنشاؤه كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، مع كيانات موجودة بالفعل وهي الشركة الوطنية للملاحة الجوية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تضارب الاختصاصات هو أبرز التخوفات، في ظل وجود هيئات حكومية لها نفس الاختصاصات، لاسيما في مجال الأمن القومي والمجال الجوي، مطالبا الحكومة بتوضيح سبل التخلص من وجود تضارب في الاختصاصات.