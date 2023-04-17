إيطاليا تدعو لوقف القتال واستئناف المفاوضات في السودان

قال بيان لقصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، اليوم، إن الحكومة الإيطالية تتابع بقلق الأحداث الجارية في السودان وتنضم إلى دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لإنهاء القتال في الخرطوم وأماكن أخرى، من أجل سلامة الشعب السوداني ومنع المزيد من العنف.

ودعت الحكومة الإيطالية، الأطراف المعنية إلى التخلي عن السلاح واستئناف المفاوضات التي بدأت منذ فترة، حتى يعبر الشعب السوداني عن خياراته في إطار عملية انتخابية، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأضاف البيان أن العنف لا يؤدي إلا إلى مزيد من العنف، فيما تتابع الحكومة الإيطالية الوضع الأمني ​​للمواطنين الإيطاليين حيث دعوا للبقاء في المنزل أو في مكان آمن آخر كما طلبت السفارة الإيطالية.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، اليوم، لليوم الثالث على التوالي، فبينما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استقرار الموقف العام، تحدثت قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرة مقاتلة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 97 شخصا وإصابة 942 آخرين منذ بداية هذه الأحداث، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل المدنيين والعسكريين معاً.