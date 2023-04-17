محافظ الجيزة يوجه بإزالة موقف سرفيس عشوائي بمنطقة الصفطاوي

كلَّف أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس ورئيس حي شمال، بإزالة موقف سرفيس عشوائي بمنطقة الصفطاوي، ومنع وجود أي مواقف عشوائية بمحيط المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية وانتظام تشغيل مواقف السرفيس والنقل الجماعي بمناطق ناهيا ببولاق الدكرور وأرض اللواء بحي العجوزة وبمحيط محطة قطارات بشتيل بمنطقة الصفطاوي بشمال الجيزة.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء موقف السرفيس بمنطقه ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر بحي بولاق الدكرور، حيث تم البدء في الأعمال الإنشائية للموقف لخدمة المواطنين، وتوفير خطوط سير للتسهيل عليهم، ونقل المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة داخله.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواصفات المحددة، مع مراعاة توافر المعايير الخدمية للمواطنين كمقاعد الجلوس ونقاط الخدمة ودورات المياه ومحال تجارية.

كما تفقد محافظ الجيزة موقف سرفيس أرض اللواء بحي العجوزة المقام حديثا، مؤكداً أن المحافظة تسعى نحو إقامة عدد من مواقف السرفيس بالعديد من القطاعات لخدمة المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية، لما تنجم عنها من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري ولإحكام السيطرة على منظومة العمل.

كما تفقد محافظ الجيزة موقف الأقاليم الجديد بالمنطقة أسفل محور الفريق كمال عامر بامتداد موقف أرض اللواء، حيث حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين للاطمئنان على انتظام العمل داخل الموقف وأبرز المعوقات التي تواجههم.

رافق المحافظ، خلال الجولة، شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وياسر سامي وأشرف بكر وعبد الله نور رؤساء أحياء العجوزة وشمال وبولاق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.