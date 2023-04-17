موتينج قد يدعم صفوف بايرن ميونخ أمام السيتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد المهاجم الكاميروني الدولي إيريك ماكسيم تشوبو موتينج إلى تدريبات فريقه بايرن ميونخ اليوم الاثنين ويبدو أن لديه فرصة في اللحاق بالمواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وكان تشوبو موتينج /34 عاما/ يقوم بدور المهاجم البديل في بايرن ميونخ، لكنه أصبح أساسيا منذ رحيل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وغاب المهاجم الكاميروني عن مباراة الذهاب التي خسرها النادي البافاري على ملعب مانشستر سيتي بثلاثة اهداف دون رد، بسبب الإصابة في الركبة.

كما غاب المهاجم الكاميروني عن المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه فرايبورج بهدف دون رد في وقت سابق من الشهر الجاري، وكذلك عن التعادل مع هوفنهايم بهدف لمثله السبت الماضي.

وغاب المهاجم السنغالي ساديو ماني عن المواجهة أمام هوفنهايم بسبب الإيقاف لكن من المنتظر عودته أمام سيتي